Второй спортивный полёт состоялся на Международной встрече воздухоплавателей

10:51, 11 июня 2025, ПАИ

Второй спортивный полёт состоялся на чемпионате России по воздухоплавательному спорту, который проходит в рамках Международной встречи в Великих Луках. Об этом сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».

В ходе второго полёта, который прошёл утром сегодня, 11 июня, аэронавты выполнили шесть заданий: цель, заявленная судьёй (трижды), максимальная дальность, площадь треугольника, заявленная пилотом, и «Вальс-сомнение». Полёт прошёл в том числе над Великими Луками.

Отметим, что по итогам первого полёта в генеральной квалификации лидирует Олег Снетков из Тульской области. Среди спортсменов, представляющих Псковскую область, ближе всего к лидеру Владимир Богданов на аэростате «ЗЭТО».

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