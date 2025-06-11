130 яхтсменов примут участие в «Псковской парусной регате»

11:05, 11 июня 2025, ПАИ

130 яхтсменов примут участие в «XXI Псковской парусной регате», которая пройдёт на Псковском озере с 11 по 16 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

Среди участников представители Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Воронежа, Находки и Владивостока. В рамках регаты организаторы планируют провести межрегиональные соревнования «Ганзейская Псковская парусная регата» в юношеских классах яхт, этап Кубка России в паралимпийском классе яхт, межрегиональные соревнования в классах яхт «Летучий Голландец», «Звёздный» и «Микро», а также региональные соревнования в крейсерских классах яхт.

Открытие состязаний состоится 12 июня в 12:00 на берегу бухты пансионата «Кривск». Сегодня, 11 июня, состоится экологическая акция «Чистые берега» в посёлке Крупп Печорского района, в рамках которой местные жители вместе с главой волости, областными депутатами и организаторами регаты соберутся, чтобы привести в порядок берега озера Тиглицы.

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