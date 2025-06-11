Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

11:20, 11 июня 2025, ПАИ

Два пожара ликвидировали в Псковской области 10 июня, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Первый пожар произошёл в многоквартирном доме на улице Ленина в Плюссе. В квартире на первом этаже в ванной огонь повредил две стены, пол и потолок. Предположительная причина возгорания – нарушение правил устройства электрооборудования. Спасатели эвакуировали двух человека и кота.

Второй пожар случился в доме № 2 на улице Печорской в Великих Луках. В квартире на пятом этаже выгорела изнутри по всей площади лоджия, оконный проём и дверь, в кухне огонь повредил потолок и стену, квартира закопчена по всей площади. При пожаре пострадал 54-летний мужчина, его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Всего с места пожара спасатели эвакуировали пять человек. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.