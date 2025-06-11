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Общество

Приставы напомнили псковичам о необходимости соблюдения цифровой гигиены

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области напоминает гражданам о необходимости соблюдения цифровой гигиены.

«Не открывайте и не переходите по ссылкам с подозрительными электронными письмами от неизвестных адресатов с использованием символики ФССП России. Ссылки могут быть созданы с целью мошенничества для доступа к вашим персональным и платежным данным. Судебные приставы не рассылают электронные сообщения с напоминаниями об оплате задолженности», – уточнили в ведомстве.

Единственный источник достоверной информации о наличии задолженности – сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Псковской области. Нужно обратить внимание на правильность написания адреса сайта r60.fssp.gov.ru, чтобы не попасть на сайт-двойник.

«Не передавайте о себе персональную информацию, если сомневаетесь, что с вами общается сотрудник службы судебных приставов», – рекомендовали псковичам.

Получить необходимую вам информацию можно по телефону 8 (8112) 699-082.

По бесплатному номеру 8-800-303-0000 голосовой бот Полина ФССП России в автоматическом режиме предоставит обратившимся гражданам информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, о наложении ареста на имущество и банковские счета, а также о наложении запретов на регистрационные действия с имуществом. Кроме того, голосовой помощник сможет подсказать гражданам информацию об ограничении выезда за пределы РФ, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности.

«Осуществляйте оплату задолженности исключительно способами, указанными на официальном сайте ведомства», – добавили в УФССП.

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