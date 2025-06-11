В Минтрансе рассказали о скидках для детей на всех видах транспорта

11:56, 11 июня 2025, ПАИ

В Минтрансе рассказали о скидках для детей на всех видах транспорта, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Автодор» запустил летнюю акцию: до 30 сентября многодетным семьям дополнительно доступны 12 тыс. бонусных баллов и скидка 15% на покупку T-pass.

На ж/д транспорте для детей в возрасте от 5 до 10 лет в поездах дальнего следования предусмотрены скидки до 65%. Школьники и подростки от 10 до 18 лет могут воспользоваться 50% скидкой в течение всего года.

В 2025 году продолжается акция компании «Путешествуй с детьми»: взрослые пассажиры, путешествующие с ребенком до 18 лет, получают 15% скидку на билеты в купе (кроме лета).

Скидка на авиаперелеты для детей от 2 до 12 лет составляет 50% на внутренних воздушных линиях, а для малышей до двух лет без предоставления отдельного места – 100%.