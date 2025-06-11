Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Минтрансе рассказали о скидках для детей на всех видах транспорта

В Минтрансе рассказали о скидках для детей на всех видах транспорта, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Автодор» запустил летнюю акцию: до 30 сентября многодетным семьям дополнительно доступны 12 тыс. бонусных баллов и скидка 15% на покупку T-pass.

На ж/д транспорте для детей в возрасте от 5 до 10 лет в поездах дальнего следования предусмотрены скидки до 65%. Школьники и подростки от 10 до 18 лет могут воспользоваться 50% скидкой в течение всего года.

В 2025 году продолжается акция компании «Путешествуй с детьми»: взрослые пассажиры, путешествующие с ребенком до 18 лет, получают 15% скидку на билеты в купе (кроме лета).

Скидка на авиаперелеты для детей от 2 до 12 лет составляет 50% на внутренних воздушных линиях, а для малышей до двух лет без предоставления отдельного места – 100%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июня 2025

Борис Елкин в преддверии Дня России вручил паспорта юным псковичам
11 июня 2025

Стало известно, почему в Пскове закрывается TIR-club
11 июня 2025

Карты с артом: молодёжные СберКарты в новом дизайне
11 июня 2025

Николай Романов станет гостем программы «Среда обитания»
11 июня 2025

Несколько улиц закроют в Пскове для проведения велогонки
11 июня 2025

До +21 градуса ожидается в Псковской области в День России
11 июня 2025

График работы государственных медорганизаций изменится в Псковской области
11 июня 2025

Более 100 обращений поступило в интернет-приёмную гендиректора псковских газовых компаний

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...