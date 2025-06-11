Подведены итоги шахматного матча между сборной Псковской области и петербургским клубом

12:47, 11 июня 2025, ПАИ

Подведены итоги межрегионального матча за кубок Победы между сборной Псковской области и клубом «Невский рубеж» из Санкт-Петербурга, сообщили ПАИ в Федерации шахмат Псковской области.



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области















В первый день команды играли в быстрые шахматы. Победу удалось одержать сборной Псковской области – 53,5:46,5. Во второй день состоялся блиц-турнир, в котором также выиграла сборная Псковской области – 51:49. В результате региональная команда вязла верх над «Невским рубежом» – 104,5:95,5 и завоевала кубок Победы.

Самым результативным игроком матча стал пскович Александр Кульнев, набравший 16,5 очка. В составе сборной Псковской области были представители Пскова, Великих Лук, а также Великолукского, Островского и Псковского районов.

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