Расписание поезда Псков - Дно изменится 16 июня

12:56, 11 июня 2025, ПАИ

В связи с предоставлением окон 16 июня пригородный поезд по маршруту № 6660 Псков – Дно проследует с измененным расписанием. Из Пскова состав отправится в 8:42, в Дно прибудет в 11:50, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Справочная информация о расписании движения поездов пригородного сообщения размещена на сайте ОАО «РЖД» или на информационных стендах железнодорожной станции пункта отправления.