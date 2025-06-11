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Общество

Расписание поезда Псков - Дно изменится 16 июня

В связи с предоставлением окон 16 июня пригородный поезд по маршруту № 6660 Псков – Дно проследует с измененным расписанием. Из Пскова состав отправится в 8:42, в Дно прибудет в 11:50, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото предоставлено региональным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству.

Справочная информация о расписании движения поездов пригородного сообщения размещена на сайте ОАО «РЖД» или на информационных стендах железнодорожной станции пункта отправления.

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