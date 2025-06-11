В Великих Луках полиция разыскивает пропавшего мужчину

13:38, 11 июня 2025, ПАИ

50-летнего Юрия Кандыбовича, с которым родственники утратили связь, разыскивает великолукская полиция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина не выходил на связь с родственниками с октября 2023 года.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (8 811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 102, 112.