Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Великих Луках полиция разыскивает пропавшего мужчину

50-летнего Юрия Кандыбовича, с которым родственники утратили связь, разыскивает великолукская полиция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина не выходил на связь с родственниками с октября 2023 года.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (8 811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 102, 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июня 2025

«Гаражные алкоголики» организуют пробег по Пскову в честь Дня России
11 июня 2025

Избрана мера пресечения в отношении иноагента Льва Шлосберга*
11 июня 2025

Зелёную зону начали обновлять у здания правительства Псковской области
11 июня 2025

Александр Седунов: Россия создала уникальный цивилизационный код
11 июня 2025

На прогулку по Запсковью приглашает горожан Псковский музей
11 июня 2025

ЦИК России согласовала использование ДЭГ на выборах в Псковской области
11 июня 2025

Борис Елкин вручил паспорта юным псковичам
11 июня 2025

Больше 22 тысяч посетителей побывали в усадьбах Пушкинского заповедника в праздничные дни

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...