Пьяного водителя-рецидивиста поймали в Великих Луках

14:04, 11 июня 2025, ПАИ

Нетрезвого водителя, который ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, поймали в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Вечером 10 июня у дома на улице Сибирцева дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Mercedes-Benz. За рулём иномарки в состоянии алкогольного опьянения находился 40-летний житель Великолукского района. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования влекут за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.