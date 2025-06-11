Александр Седунов: Россия создала уникальный цивилизационный код

14:15, 11 июня 2025, ПАИ

Россия создала уникальный цивилизационный код, заявил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

«Наши традиции и культура основаны на преемственности истории, многонациональном и многоконфессиональном составе населения, географическом и природно-хозяйственном комплексе и других факторах. Но важно было сохранить нашу историю, традиции, суверенитет. И в этом огромную роль сыграл Псков», – отметил Александр Седунов.

По его словам, Псковская земля с древнейших времен являлась самым западным форпостом Российского государства, на ее территории не раз совершались события, имевшие судьбоносное значение для нашей Родины. Недаром великий русский ученый, академик Д. С. Лихачёв писал: «Древний Псков – город-крепость, Псковская земля – страна-крепость. Всей своей тысячелетней историей Псков служил защите Русской земли от натиска с запада».

Александр Седунов отметил, что в XIX веке, после выхода работ историков В. Н. Татищева, Н. М. Карамзина, митрополита Евгения Болховитинова, М. П. Погодина, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, Псков стали называть «богатырской заставой земли Русской», подчеркивая исключительное значение этого города. За более чем 1100-летнюю историю Псков много раз вставал на пути иноземных захватчиков, охраняя свободу и независимость Российского государства.

В XIII – начале XVI века Псков был городом-государством, столицей не­большой самостоятельной земли, сохранившей свою культурную самобытность, традиции и после присое­динения к единому Россий­скому государству в 1510 году. Псков как крупнейший торговый город уже в XIII–XVI вв. сталкивается с экономическими санкциями, которые накладывал Ливонский орден на торговлю отдельными видами товаров и услуг. Находясь в приграничных конфликтах с Псковом, орден, опасавшийся роста могущества русских земель, запрещал торговать с Псковом и Русью различными видами продукции, как, например, цветными металлами. Ливонцы часто задерживали иноземных мастеров, если они направлялись в русские земли. Ганза пыталась монополизировать торговлю, определять цены и ограничивать права купцов. Однако население, торговые люди были заинтересованы в активной, беспрепятственной торговле важными товарами и находили возможность обходить жесткие санкции Ливонского ордена и Ганзы.

В течение XIII–XVI вв. основные военные усилия Ливонского ордена, польских и литовских властителей были направлены против Псковской вечевой республики, Новгорода, а позднее против объединённого под властью Москвы единого Русского государства.

Ливонские отряды, польско-литовские государи, войска Дерптского епископа, датчане, шведы, вооруженные отряды, искатели приключений из европейских стран вторгались в северные и южные районы Псковских земель, как это было в 1240–1242, 1268–1270, 1323, 1340–1342, 1368–1370, 1406, 1426, 1480–1481, 1501–1503 годах, когда осаждались пригороды Пскова, захватчики атаковали Изборск, Опочку, Велье, Остров, Себеж и другие города. Враги неоднократно осаждали Псков. Вооруженные конфликты Пскова с Ливонским орденом, Великим княжеством Литовским продолжались и в последующее время, а битву с орденом под Логозовичами в 1407 году, недалеко от Пскова и Изборска, псковский летописец по важности и масштабу сравнивал с Раковорской битвой и Ледовым побоищем.

Сопротивление псковичей и русских воинов армии польского короля Стефана Батория, когда под стены Псковского кремля в 1581–1582 гг. пришли рейтары из Германии, многочисленные литовские, польские и венгерские воины, наемники из Франции, Шотландии и других стран, стало выдающимся событием в российской истории. Пожалуй, впервые именно под Псковом во время осады Батория наша страна столкнулась с масштабным и организованным западным идеологическим давлением и пропагандой.

Н. М. Карамзин написал, что если бы в истории Пскова была только одна страница – осада Батория, то и за одно это спасенная Россия должна быть вечно благодарна этому старинному городу.

Фактически весь этот период можно назвать крестовым походом Орденского войска и европейских рыцарей на русские земли. В XIV–XVI вв. было совершено много военных экспедиций европейской знати на Русь. Псков при поддержке русских земель, при помощи единого Русского государства смог выстоять, дать отпор врагу.

«На протяжении всей своей истории Псковская земля была надежным форпостом Российского государства. Недаром многие памятники, находящиеся у нас в регионе, посвящены именно защитникам Отечества. Для России история Пскова стала одним из символов во­инского героизма и стойкости русского духа. Думаю, что великий русский живописец Карл Брюллов в грандиозном полотне «Осада Пскова польским королём Стефаном Баторием в 1581 году» очень верно воплотил эту идею – русский народ, мужчины и женщины, стрельцы и воины, священ­ники, поднявшие над головой иконы, простые горожане, взявшие в руки оружие, вышвыривают захватчиков из пролома в крепостной стене», – подытожил Александр Седунов.