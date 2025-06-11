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Происшествия

Уехавший на заработки в Псков житель Ленинградской области найден мёртвым

Уехавший на заработки в Псков житель Ленобласти найден мёртвым, сообщает телеграм-канал информационного центра СК России.

Фото: Следственное управление СК РФ по Псковской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад в связи с публикацией об обстоятельствах смерти жителя Ленинградской области.Тело местного жителя в истощённом состоянии обнаружено в частном доме в Выборге.

Ранее мужчина уехал на заработки в Псков. Накануне смерти он продал своё имущество - квартиру, дом, земельные участки - своему работодателю.

По данному факту следственные органы СК России по Ленинградской области проводят доследственную проверку по статье 105 УК РФ (убийство).

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