Секрет успеха раскрыл пскович, сдавший ЕГЭ по химии на 100 баллов

15:04, 11 июня 2025, ПАИ

Секрет успеха раскрыл Никита Егоров, выпускник 11-го «А» класса Изборского лицея, сдавший ЕГЭ по химии на 100 баллов, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

«Секрет успеха: гореть тем, что делаешь. Для того чтобы хорошо сдать экзамены, нужно понимать, для чего ты это делаешь, и выбирать предмет не потому, что так хотят родители, а потому, что это нравится тебе», – отметил Никита Егоров.

Выпускник родился в семье, где любовь к химии передаётся по наследству.

«23 мая – день, который запомнился мне навсегда. Не только потому, что это мой день рождения, но и потому, что именно в этот день я сдавал ЕГЭ по химии. Казалось бы, судьба сама подсказывала: этот экзамен – особенный. И я действительно шёл на него с уверенностью, потому что химия для меня – не просто предмет, а образ жизни, переданный мне по наследству», – отметил он.

Никита Егоров уточнил, что к подготовке к экзаменам важно подходить без стресса.

Он не только постоянно учился, но и уделял время отдыху, общению с друзьями и участию в школьных мероприятиях. Основным принципом его подготовки стала системность: он избегал перегрузок, одновременно не допуская отставания в учёбе. Такой подход способствовал успешной сдаче ЕГЭ и достижению высоких результатов.

«Я участвовал в олимпиадах, углублялся в темы, которые были интересны лично мне. И это ключевое: чтобы написать экзамен на 100 баллов, нужно гореть своим делом. Теперь, когда всё позади, я понимаю: мой результат – это не просто цифра. Это труд, поддержка семьи, любовь к науке. И я благодарен судьбе за этот удивительный путь. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом и планирую продолжить изучать химию в технологическом институте в Санкт-Петербурге», – заключил выпускник.