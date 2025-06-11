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Общество

Псковичам назвали способы обеззараживания воды

Эксперты проекта Роспотребнадзора «Санпросвет» назвали способы обеззараживания воды, сообщили ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Псковской области

Собираясь на природу в выходные, важно не забыть взять запас бутилированной воды. Однако, если вода закончилась и вокруг только незнакомые водоёмы, первое, что можно сделать, – налить жидкость в ёмкость и поставить на огонь. Большинство бактерий погибает вскоре после закипания воды, уточнили в управлении.

Также эксперты отметили, что хорошо, если под рукой оказалась марганцовка, поскольку это вещество обладает высокими бактерицидными свойствами. Для обеззараживания воды достаточно добавить всего несколько кристаллов марганцовки.

Кроме того, они упомянули, что йод является эффективным средством для очистки воды: достаточно добавить 10–20 капель 10 % раствора йода на один литр воды и оставить его минимум на 20–30 минут, а лучше на несколько часов.

Помимо этого, обычная поваренная соль также хорошо справляется с очисткой воды: для этого нужно добавить две чайные ложки соли на один литр воды и оставить раствор на 30 минут.

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