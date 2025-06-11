Фестиваль сказок народов России завершился в псковском детсаду «Чебурашка»
В детском саду № 32 «Чебурашка» завершился Фестиваль сказок народов России для дошкольников с ОВЗ. Проект был поддержан Росмолодёжью, рассказала корреспонденту ПАИ заведующая детсадом Виолетта Кобак.
«Фестиваль с большим успехом реализовала учитель-логопед детсада Александра Орлова, победитель грантового конкурса «Росмолодёжь. Гранты», – рассказала она.
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Фото: заведующая детсада Виолетта Кобак
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Фото: заведующая детсада Виолетта Кобак
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Фото: заведующая детсада Виолетта Кобак
По словам Виолетты Кобак, педагоги обязательно продолжат знакомить детей с миром сказок в следующем учебном году. «Театрализация – одно из важнейших направлений работы в нашем детском саду», – отметила заведующая детсадом.
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