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Фестиваль сказок народов России завершился в псковском детсаду «Чебурашка»

В детском саду № 32 «Чебурашка» завершился Фестиваль сказок народов России для дошкольников с ОВЗ. Проект был поддержан Росмолодёжью, рассказала корреспонденту ПАИ заведующая детсадом Виолетта Кобак.

Фото: заведующая детсадом Виолетта Кобак

«Фестиваль с большим успехом реализовала учитель-логопед детсада Александра Орлова, победитель грантового конкурса «Росмолодёжь. Гранты», – рассказала она.

  • Фестиваль сказок народов России завершился в псковском детсаду «Чебурашка»
    Фото: заведующая детсада Виолетта Кобак
  • Фестиваль сказок народов России завершился в псковском детсаду «Чебурашка»
    Фото: заведующая детсада Виолетта Кобак
  • Фестиваль сказок народов России завершился в псковском детсаду «Чебурашка»
    Фото: заведующая детсада Виолетта Кобак

По словам Виолетты Кобак, педагоги обязательно продолжат знакомить детей с миром сказок в следующем учебном году. «Театрализация – одно из важнейших направлений работы в нашем детском саду», – отметила заведующая детсадом.

Все участники и зрители получили призы от Федерального агентства по делам молодёжи, которые им вручала автор проекта Александра Орлова.

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