Фестиваль сказок народов России завершился в псковском детсаду «Чебурашка»

17:17, 11 июня 2025, ПАИ

В детском саду № 32 «Чебурашка» завершился Фестиваль сказок народов России для дошкольников с ОВЗ. Проект был поддержан Росмолодёжью, рассказала корреспонденту ПАИ заведующая детсадом Виолетта Кобак.

«Фестиваль с большим успехом реализовала учитель-логопед детсада Александра Орлова, победитель грантового конкурса «Росмолодёжь. Гранты», – рассказала она.



Фото: заведующая детсада Виолетта Кобак



Фото: заведующая детсада Виолетта Кобак



Фото: заведующая детсада Виолетта Кобак





По словам Виолетты Кобак, педагоги обязательно продолжат знакомить детей с миром сказок в следующем учебном году. «Театрализация – одно из важнейших направлений работы в нашем детском саду», – отметила заведующая детсадом.

Все участники и зрители получили призы от Федерального агентства по делам молодёжи, которые им вручала автор проекта Александра Орлова.