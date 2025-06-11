В Псковской области посадка картофеля сдвинулась по срокам из-за ливней

15:54, 11 июня 2025, ПАИ

Посадка картофеля в Псковской области сдвинулась по срокам из-за майских ливней, сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 11 июня.

По данным Псковского гидрометцентра, с 1 по 29 мая в регионе выпало порядка 196 миллиметров осадков при норме 38. От ливней пострадали все муниципалитеты региона.

«Озимые, посеянные в прошлом году, пережили зиму хорошо. Яровые мы успели посеять до ливней, но с картофелем и овощами сейчас стоим. Необходимо, чтобы земля подсохла, и тогда посадим оставшийся картофель, а это почти 40 % от плана и около двух тысяч гектаров. Также нужно посадить овощи открытого грунта – капусту, морковь, свёклу, а огурцы и помидоры у нас в теплицах», – рассказал Николай Романов.

По его словам, сельхозпроизводители готовы к работе. «У нас есть семена, есть механизаторы и есть горючее, выложимся на 100 %, и всё у нас получится. Но всё же погодный момент напрягает», – сказал гость эфира.

Он уточнил, что для введения ЧС регионального уровня есть все основания, поэтому комитет и фермеры будут просить губернатора Михаила Ведерникова его ввести. «Министерство сельского хозяйства даёт деньги, и под каждую цифру мы подписываем соглашение. Если не выполним какой-то из показателей, будут очень серьёзные штрафы, погода же нынче совсем не шепчет. А при режиме ЧС с бюджета области никаких штрафов не взыщут. Тем более что для ЧС есть все основания – залило всю область без исключения», – объяснил Николай Романов.