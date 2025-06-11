Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

В День России музей-заповедник «Изборск» представит «Непобедимую красоту» в Крыму

12 июня в музее-заповеднике «Судакская крепость» откроется выставка пейзажей Александра Крылова «Непобедимая красота» из собрания Государственного музея-заповедника «Изборск», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В работах художника запечатлены древние города России – Псков, Изборск и Великий Новгород, памятники архитектуры, величие и красота русской природы.

Александр Крылов (родился 23 июля 1945 г. в городе Пушкине Ленинградской области) – заслуженный художник России, академик Российской академии художеств, искусствовед, профессор кафедры живописи и композиции, руководитель мастерской церковно-исторической живописи в Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников РФ, участник многих отечественных и зарубежных персональных и сборных выставок.

«В своей художественной и педагогической деятельности Александр Крылов стремится сохранить памятники русской культуры, показать ученикам красоту древнерусского искусства. Художник личным примером воспитывает современных молодых людей для профессионального познания богатейшего национального наследия. В фондах Государственного музея-заповедника «Изборск» хранится большая коллекция работ мастера», – уточнили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июня 2025

Один из старейших коллективов Амурской области выступит на Всероссийском хоровом фестивале в Пскове
11 июня 2025

Псков, Изборск и ещё 23 города: фотовыставка «Красавица Россия» работает в Москве
10 июня 2025

Князь Довмонт пригласил псковичей на фестиваль исторической реконструкции
10 июня 2025

Порядка ста кинофильмов представят на фестивале «Западные ворота – 2025» в Пскове
10 июня 2025

Опубликована программа фестиваля «Исаборг-2025»
10 июня 2025

Собрание уникальных экспонатов из Изборска представят в Вологодской области
10 июня 2025

Осада Пскова польским королём: Третьяковская галерея выставила историческое полотно
10 июня 2025

Михаил Ведерников презентовал в Москве выставку о Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...