Николай Романов поздравил Россельхозбанк с 25-летием

16:31, 11 июня 2025, ПАИ

С коллективом Псковского регионального филиала РСХБ накануне 25-летия банка встретился председатель комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Николай Романов. От имени правительства Псковской области он поздравил коллектив банка и отметил значимый вклад в развитие экономики региона и, в частности, агропромышленного комплекса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе РСХБ.

«Россельхозбанк по праву считается одним из крупнейших финансовых институтов страны, ориентированных на поддержку АПК. Работа банка по реализации государственной политики в области поддержки отрасли обеспечивает псковским предприятиям АПК доступ к льготным ресурсам, необходимым как для проведения сезонных полевых работ, так и для реализации масштабных инвестиционных проектов», – отметил Николай Романов.

С участием Россельхозбанка в Псковской области реализованы крупные агропромышленные инвестпроекты по строительству молочных ферм и животноводческих комплексов.

Банк участвует в реализации государственной программы по комплексному развитию сельских территорий как один из генеральных операторов по предоставлению сельской ипотеки. Значим вклад банка в агрообразование: в регионе успешно работает «Школа фермера», выпускники которой получают дипломы государственного образца, пополняя ряды квалифицированных специалистов сельского хозяйства.

РСХБ активно поддерживает крупные гастрономические мероприятия – фестивали «Виноград» и «Лешуга», способствуя развитию сельского туризма и продвижению местной продукции.

В завершение встречи Николай Романов вручил благодарности регионального комитета и выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии сотрудничества, направленного на всестороннюю поддержку и развитие агропромышленного комплекса и экономики Псковской области в целом.