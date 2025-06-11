Завершено расследование уголовного дела над обвиняемым в покушении на убийство сожительницы в псковском спортклубе

18:49, 11 июня 2025, ПАИ

Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ» со ссылкой СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 24 февраля 2025 года в вечернее время мужчина приехал в спортивный клуб, в котором его сожительница работает администратором, где между ними произошел конфликт на почве ревности. В ходе возникшей ссоры подозреваемый нанес женщине множественные удары ножом в область головы, шеи и грудной клетки, после чего скрылся с места происшествия. После получения телесных повреждений пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По ходатайству органов следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.