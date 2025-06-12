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Общество

Стала известна программа фестиваля «Довмонт Псковский»

28 июня с 12:00 до 21:00 в Псковском кремле будет проходить фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Организаторы подготовили для жителей и гостей Пскова разнообразную и насыщенную программу.

Фото: Псковский музей-заповедник

Программа на главной сцене

  • 12:00 – открытие фестиваля «Довмонт Псковский», выступление музыкального коллектива «Вольный ветер», представление клубов исторической реконструкции;
  • 14:30 – выступление музыкального коллектива «Вольный ветер»;
  • 15:10 – мастер-класс по историческим танцам студии «Гельвеция» и развлекательный интерактив у главной сцены;
  • 16:00,17:00,19:30 – выступление фокусника (фокусы эпохи Средневековья);
  • 16:30 – выступление детского ансамбля старинной музыки «Вереск» и мастер-класс по историческим танцам студии «В удовольствие»;
  • 17:30 – выступление клуба исторической реконструкции «Орден» с различными элементами боевых построений пехоты;
  • 18:00 – акробатическое шоу и дефиле в исторических костюмах;
  • 20:00 – концерт фолк-рок группы «Тёрн».

Бои реконструкторов

  • 13:00 – битва реконструкторов на большом ристалище;
  • 15:30 – битвы троек;
  • 16:30 – турнир копейщиков;
  • 18:30 – финальные поединки реконструкторов за хрустальный меч князя Довмонта.

Турниры с участием посетителей

  • 15:30 – детский турнир стойкости;
  • 16:30 – детский «конный» турнир;
  • 16:00 – лучный турнир для посетителей.

Культурно-просветительская программа

  • 12:00–18:30 – работа площадок с мастер-классами;
  • 15:00,16:00,17:00 – экскурсии по пряслам кромских стен;
  • 16:00 – образовательный блок в Плоской башне: встреча с автором исторического романа о князе Довмонте «Сказание о забытом князе. «Не терпя обидим быти» Тимофеем Рахманиным; исторический лекторий – «Семейная жизнь князя Довмонта» и «Оружие псковичей от времён Александра Невского до эпохи Довмонта».

Билеты можно приобрести на сайте «В музей».

Фестиваль пройдёт при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

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