Стала известна программа фестиваля «Довмонт Псковский»

17:37, 12 июня 2025, ПАИ

28 июня с 12:00 до 21:00 в Псковском кремле будет проходить фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Организаторы подготовили для жителей и гостей Пскова разнообразную и насыщенную программу.

Программа на главной сцене

12:00 – открытие фестиваля «Довмонт Псковский», выступление музыкального коллектива «Вольный ветер», представление клубов исторической реконструкции;

14:30 – выступление музыкального коллектива «Вольный ветер»;

15:10 – мастер-класс по историческим танцам студии «Гельвеция» и развлекательный интерактив у главной сцены;

16:00,17:00,19:30 – выступление фокусника (фокусы эпохи Средневековья);

16:30 – выступление детского ансамбля старинной музыки «Вереск» и мастер-класс по историческим танцам студии «В удовольствие»;

17:30 – выступление клуба исторической реконструкции «Орден» с различными элементами боевых построений пехоты;

18:00 – акробатическое шоу и дефиле в исторических костюмах;

20:00 – концерт фолк-рок группы «Тёрн».

Бои реконструкторов

13:00 – битва реконструкторов на большом ристалище;

15:30 – битвы троек;

16:30 – турнир копейщиков;

18:30 – финальные поединки реконструкторов за хрустальный меч князя Довмонта.

Турниры с участием посетителей

15:30 – детский турнир стойкости;

16:30 – детский «конный» турнир;

16:00 – лучный турнир для посетителей.

Культурно-просветительская программа

12:00–18:30 – работа площадок с мастер-классами;

15:00,16:00,17:00 – экскурсии по пряслам кромских стен;

16:00 – образовательный блок в Плоской башне: встреча с автором исторического романа о князе Довмонте «Сказание о забытом князе. «Не терпя обидим быти» Тимофеем Рахманиным; исторический лекторий – «Семейная жизнь князя Довмонта» и «Оружие псковичей от времён Александра Невского до эпохи Довмонта».

Билеты можно приобрести на сайте «В музей».

Фестиваль пройдёт при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.