Стала известна программа фестиваля «Довмонт Псковский»
28 июня с 12:00 до 21:00 в Псковском кремле будет проходить фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Организаторы подготовили для жителей и гостей Пскова разнообразную и насыщенную программу.
Программа на главной сцене
- 12:00 – открытие фестиваля «Довмонт Псковский», выступление музыкального коллектива «Вольный ветер», представление клубов исторической реконструкции;
- 14:30 – выступление музыкального коллектива «Вольный ветер»;
- 15:10 – мастер-класс по историческим танцам студии «Гельвеция» и развлекательный интерактив у главной сцены;
- 16:00,17:00,19:30 – выступление фокусника (фокусы эпохи Средневековья);
- 16:30 – выступление детского ансамбля старинной музыки «Вереск» и мастер-класс по историческим танцам студии «В удовольствие»;
- 17:30 – выступление клуба исторической реконструкции «Орден» с различными элементами боевых построений пехоты;
- 18:00 – акробатическое шоу и дефиле в исторических костюмах;
- 20:00 – концерт фолк-рок группы «Тёрн».
Бои реконструкторов
- 13:00 – битва реконструкторов на большом ристалище;
- 15:30 – битвы троек;
- 16:30 – турнир копейщиков;
- 18:30 – финальные поединки реконструкторов за хрустальный меч князя Довмонта.
Турниры с участием посетителей
- 15:30 – детский турнир стойкости;
- 16:30 – детский «конный» турнир;
- 16:00 – лучный турнир для посетителей.
Культурно-просветительская программа
- 12:00–18:30 – работа площадок с мастер-классами;
- 15:00,16:00,17:00 – экскурсии по пряслам кромских стен;
- 16:00 – образовательный блок в Плоской башне: встреча с автором исторического романа о князе Довмонте «Сказание о забытом князе. «Не терпя обидим быти» Тимофеем Рахманиным; исторический лекторий – «Семейная жизнь князя Довмонта» и «Оружие псковичей от времён Александра Невского до эпохи Довмонта».
Билеты можно приобрести на сайте «В музей».
Фестиваль пройдёт при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.
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