Приуроченный ко Дню России автопробег провели в Печорах
Автопробег, приуроченный ко Дню России, собрал сегодня несколько десятков неравнодушных печерян. Колонна автомашин и мотоциклов, украшенных флагами, проехала по маршруту от площади Победы по улицам Юрьевской, Вокзальной, Набережной до Майского и вернулась в центр Печор, пишет районная газета «Печорская правда».
«Такой автопробег мы проводим ежегодно. Это хорошая традиция и возможность для наших жителей показать сплочённость и любовь к своей стране. Участвуют и молодёжь, и люди старшего поколения. Мы объединяем поколения. Мы россияне. Мы гордимся нашей страной!» – отметила участница пробега Юлия Четвергова.
Напомним, что организатором пробега стал коллектив Дворца творчества детей и молодёжи.
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