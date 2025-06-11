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Общество

Приуроченный ко Дню России автопробег провели в Печорах

Автопробег, приуроченный ко Дню России, собрал сегодня несколько десятков неравнодушных печерян. Колонна автомашин и мотоциклов, украшенных флагами, проехала по маршруту от площади Победы по улицам Юрьевской, Вокзальной, Набережной до Майского и вернулась в центр Печор, пишет районная газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

«Такой автопробег мы проводим ежегодно. Это хорошая традиция и возможность для наших жителей показать сплочённость и любовь к своей стране. Участвуют и молодёжь, и люди старшего поколения. Мы объединяем поколения. Мы россияне. Мы гордимся нашей страной!» – отметила участница пробега Юлия Четвергова.

Напомним, что организатором пробега стал коллектив Дворца творчества детей и молодёжи.

Ранее сообщалось, что к празднованию Дня России в Псковской области приурочены сотни мероприятий.

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