День казачьего гостеприимства проходит в Пскове

12:42, 12 июня 2025, ПАИ

День казачьего гостеприимства проходит в Пскове 12 июня в рамках празднования Дня России и дня рождения благоверного князя Александра Невского, передаёт корреспондент ПАИ.

В программе праздника при приходе храма Александра Невского – концерт казачьих и народных песен, катание детей на лошадях, тир, чеканка монет, рубка и мастер-класс по владению казачьей шашкой, традиционная казачья кухня, выставка казачьего оружия, тематическая площадка для детей и народные игры.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Праздник «День казачьего гостеприимства» стал традиционным для Пскова и проходит вот уже четвёртый год.