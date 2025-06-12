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Общество

День казачьего гостеприимства проходит в Пскове

День казачьего гостеприимства проходит в Пскове 12 июня в рамках празднования Дня России и дня рождения благоверного князя Александра Невского, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В программе праздника при приходе храма Александра Невского – концерт казачьих и народных песен, катание детей на лошадях, тир, чеканка монет, рубка и мастер-класс по владению казачьей шашкой, традиционная казачья кухня, выставка казачьего оружия, тематическая площадка для детей и народные игры.

  • День казачьего гостеприимства в Пскове
    Фото: ПАИ
  • День казачьего гостеприимства в Пскове
    Фото: ПАИ
  • День казачьего гостеприимства в Пскове
    Фото: ПАИ
  • День казачьего гостеприимства в Пскове
    Фото: ПАИ
  • День казачьего гостеприимства в Пскове
    Фото: ПАИ

Праздник «День казачьего гостеприимства» стал традиционным для Пскова и проходит вот уже четвёртый год.

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