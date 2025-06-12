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Спорт

Парусная регата открылась в акватории Псковского озера

21-я Псковская парусная регата открылась в акватории Псковского озера. Регата продлится до 16 июня включительно, сообщили ПАИ организаторы соревнований.

Среди участников представители Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Воронежа, Находки и Владивостока.

Фото: ПАИ

Открытие состязаний состоялось сегодня, 12 июня, в полдень на берегу бухты пансионата «Кривск».

Участников и зрителей приветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «За свою более чем 20-летнюю историю Псковская парусная регата стала одной из авторитетных парусных гонок страны. Сегодня здесь встретились 250 спортсменов со всей России, включая паралимпийскую сборную по парусному спорту. Желую участникам регаты удачного старта, попутного ветра и уверенного движения к победе. А зрителям и болельщикам - хорошего настроения, ярких эмоций и незабываемых впечатлений от красоты парусного спорта», - говорится в приветственном адресе главы региона.

Фото: ПАИ

В рамках регаты организаторы планируют провести межрегиональные соревнования «Ганзейская Псковская парусная регата» в юношеских классах яхт, этап Кубка России в паралимпийском классе яхт, межрегиональные соревнования в классах яхт «Летучий Голландец», «Звёздный» и «Микро», а также региональные соревнования в крейсерских классах яхт.

Фото: ПАИ

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое есть в нашем телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».

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