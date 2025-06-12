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Культура

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области даст концерт на фестивале в Великих Луках

Фестиваль классической музыки под открытым небом «На страже мира. Луки на Ловати» начнётся в Великих Луках сегодня, 12 июня, в 21:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Мероприятие состоится в 21:00 после официальной церемонии открытия Международной встречи воздухоплавателей. В рамках фестиваля пройдёт концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Услышать выступление оркестра великолучане и гости города смогут на территории земляной Великолукской крепости.

Совместно с солистами ведущих театров страны оркестр представит зрителям программу произведений русских композиторов, «рассказывающих о силе духа, мужестве и подвиге русского народа в разные периоды его истории».

Украшением праздника станет массовый старт аэростатов в рамках Международной встречи воздухоплавателей.

Организаторы мероприятия – правительство Псковской области, региональный комитет по культуре, «Псковкреатив» и Театрально-концертная дирекция Псковской области.

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