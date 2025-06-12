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Спорт

Гигантский триколор поднимут в небо на официальном открытии Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

В День России в Великих Луках официально открывается Международная встреча воздухоплавателей. Впервые за несколько лет мероприятие пройдёт в открытом для зрителей, а не в онлайн-формате.

Фото предоставлено организаторами встречи воздухоплавателей

12 июня официальное открытие встречи состоится на территории земляной Великолукской крепости. Ориентировочно в 19:00 в небо поднимутся 50 аэростатов, на двух из них будет закреплён гигантский триколор. Также в программе праздничный концерт.

Спортивная программа встречи началась ещё 9 июня и продлится до конца недели. Запланировано сразу несколько крупных состязаний, в первую очередь 30-й чемпионат России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах, в котором примут участие пилоты со всей страны.

Чемпионат России по воздухоплавательному спорту, который проходит в рамках Международной встречи воздухоплавателей, проводится в соответствии с единым календарным планом Минспорта России. Этот чемпионат является рейтинговым соревнованием для российских пилотов. Кроме того, аэронавты смогут побороться за кубок Дружбы и кубок города Великие Луки. Среди пилотесс будет разыгран кубок княгини Ольги.

15 июня встреча завершится эффектным и романтичным шоу — ночным свечением аэростатов: шары подсветят пламенем горелок.

Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года.

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