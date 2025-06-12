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Борис Елкин: День России – олицетворение нашего единства

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале поздравил горожан с Днём России.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«12 июня – особая дата в сердце каждого россиянина. День России – это больше, чем праздник, это олицетворение нашего единства, воплощение многовековой истории и традиций, которые мы бережно храним и передаём из поколения в поколение, - отметил глава Пскова. - Россия – это мы. Это миллионы судеб, переплетённых общей историей. Врачи и учителя, рабочие и фермеры, учёные и военные. Все мы, такие разные, объединены любовью к стране и стремлением сделать её ещё прекраснее. Наша сила – в этом удивительном многообразии, в мудрости, доставшейся нам от предков, и в вере в будущее, которое мы создаём вместе».

В заключение Борис Елкин пожелал, чтобы с каждым годом Россия становится всё сильнее, а жизнь каждого - счастливее и благополучнее.

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