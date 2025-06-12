Гендиректор компании «Россети Северо-Запад»: СЗФО – земля, где бьётся сердце русской истории

16:24, 12 июня 2025, ПАИ

Генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» и «Россети Янтарь» Вячеслав Торсунов поздравил жителей Северо-Запада с Днём России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

«От всей души поздравляю вас с Днём России – с праздником, который объединяет нашу историю, гордость за страну и веру в её будущее, – отметил Вячеслав Торсунов. – Северо-Западный федеральный округ – это земля, где бьётся сердце русской истории и создаётся её современная слава. Величественные просторы Балтики и Белого моря, древние стены Пскова и Великого Новгорода, неповторимая красота Карелии и мощь заполярных широт – здесь прошлое и настоящее встречаются, чтобы строить завтрашний день».

Он подчеркнул, что Северо-Запад – важнейший стратегический центр России, где реализуются масштабные проекты, от освоения Арктики и Северного морского пути до сохранения культурного наследия и развития современных городов.

«Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть Северо-Запад и наша страна продолжают развиваться и процветать! С праздником! С Днём России!» – заключил Вячеслав Торсунов.