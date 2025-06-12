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Общество

Проект преподавателей ПсковГУ признали лучшим на международном форуме в Армении

Преподаватели русского языка как иностранного ПсковГУ Вера Беляева и Анна Зуева стали победителями международного практико-ориентированного форума «РКИ-2025» в Ереване (Армения). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Специалисты представили проект «Учебная экскурсия как метод развития компетенций в РКИ. Разные форматы». Работа представляет собой экскурсионный телеграм-бот для студентов-иностранцев, в котором ребята знакомятся с инфраструктурой вуза, получают информацию о некоторых достопримечательностях, расположенных в центре Пскова. В их числе здание Главпочтамта, Дом губернатора, где ныне находится Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина и другие. Над технической составляющей проекта трудился Арсений Тимашов.

По итогам голосования проект преподавателей вуза стал лучшим в сете «Страноведение, история, культура, язык специальности».

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