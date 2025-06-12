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Общество

Псковская молодёжь в честь Дня России подготовила подарок для жителей региона

Псковская молодёжь в честь Дня России подготовила подарок для жителей региона, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Ко Дню России наша молодёжь подготовила танцевальный подарок для жителей Псковской области – яркий, динамичный и позитивный! С праздником, друзья! Пусть выходные пройдут интересно и плодотворно!» – отметил глава региона и поделился видеоподарком от псковской молодёжи.

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