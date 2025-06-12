Культурные, патриотические и спортивные мероприятия: как отметили День России в округах Псковской области

23:59, 12 июня 2025, ПАИ

День России отметили сегодня во всей стране. К празднованию этого государственного праздника в Псковской области было приурочено около 300 культурных, патриотических, просветительских и спортивных мероприятий. Как День России отмечали в округах Псковской области, ПАИ сообщили в редакциях районных газет.

В Псковском районе ко Дню России приурочили большую районную концертную программу, в рамках которой чествовали многих заслуженных людей.



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой













Жители Красногородска встретили День России автопробегом, сообщили в редакции газеты «Заря». Колонна из 20 автомобилей, украшенных флагами, проехала два круга: первый – по улицам Советской, Пушкина, Ани Никандровой, второй – по Советской, Пушкина и Велейской. Стартовали автолюбители с центральной площади Красногородска.



Фото: София Васильева



Фото: София Васильева



Фото: София Васильева



Фото: София Васильева



Фото: София Васильева









Для жителей Себежского района в День России выступали местные творческие коллективы. Кроме того, в фойе районного культурного центра для детей проводили мастер-классы, также была организована фотозона, сообщили в редакции газеты «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»











В Печорах торжественное мероприятие в честь Дня России прошло в районном центре культуры. Артисты РЦК и детской школы искусств подготовили праздничный концерт, который стал настоящим подарком для всех присутствующих, сообщили в редакции газеты «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»





В Стругах Красных День России отметили концертом «Уголок России», который состоялся на площади возле районного Дома культуры. Кроме того, волонтёры отряда «Заря» и активисты местного отделения «Движение первых» поздравили пришедших зрителей с праздником, вручив им изготовленные своими руками поздравительные открытки и ленточки-триколоры, сообщили в редакции газеты «Струги».



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»







В Новоржеве День России отметили акцией «Российский триколор». Волонтёры бесплатно раздавали ленты в цветах российского флага всем желающим, сообщили в редакции газеты «Земля Новоржевская».



Фото: газета «Земля Новоржевская»



Фото: газета «Земля Новоржевская»



Фото: газета «Земля Новоржевская»





Гдовичи отметили День России велопробегом. Дети и взрослые, учителя и ученики, бабушки и дедушки – это событие объединило всех активных земляков. Кстати, каждый участник получил футболку одного из трёх цветов российского триколора, сообщили в редакции газеты «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»





В Плюссе праздничный концерт в честь Дня России прошёл на центральной площади посёлка. «Творческие коллективы и солисты порадовали зрителей исполнительским мастерством, зажигательными танцевальными номерами и красивыми песнями, прославляющими величие России», – отметили в редакции газеты «Плюсский край».



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»







В Острове День России отметили в центре культуры «Юбилейный», где, в частности, прошёл праздничный концерт. Взрослые и юные артисты подготовили для зрителей более 20 творческих номеров, погрузив островичей в мир русской культуры и истории, сообщили в редакции газеты «Островские вести».



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»









В Опочке День России отметили праздничным концертом «Медведь. Матрёшка. Балалайка». Он прошёл в районном Доме культуры. «Для всех пришедших в этот день на мероприятие звучали песни о любви, дружбе, а мотивы были настолько веселые и зажигательные, что создали для присутствующих поистине тёплую и дружескую атмосферу. Все номера были наполнены гордостью за нашу Родину, её сложную, но славную историю», – отметили в редакции газеты «Красный маяк».