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Общество

Культурные, патриотические и спортивные мероприятия: как отметили День России в округах Псковской области

День России отметили сегодня во всей стране. К празднованию этого государственного праздника в Псковской области было приурочено около 300 культурных, патриотических, просветительских и спортивных мероприятий. Как День России отмечали в округах Псковской области, ПАИ сообщили в редакциях районных газет.

В Псковском районе ко Дню России приурочили большую районную концертную программу, в рамках которой чествовали многих заслуженных людей.

  • День России в Псковском районе
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • День России в Псковском районе
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • День России в Псковском районе
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • День России в Псковском районе
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • День России в Псковском районе
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • День России в Псковском районе
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • День России в Псковском районе
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой

Жители Красногородска встретили День России автопробегом, сообщили в редакции газеты «Заря». Колонна из 20 автомобилей, украшенных флагами, проехала два круга: первый – по улицам Советской, Пушкина, Ани Никандровой, второй – по Советской, Пушкина и Велейской. Стартовали автолюбители с центральной площади Красногородска.

  • Автопробег в Красногородске в День России
    Фото: София Васильева
  • Автопробег в Красногородске в День России
    Фото: София Васильева
  • Автопробег в Красногородске в День России
    Фото: София Васильева
  • Автопробег в Красногородске в День России
    Фото: София Васильева
  • Автопробег в Красногородске в День России
    Фото: София Васильева

Для жителей Себежского района в День России выступали местные творческие коллективы. Кроме того, в фойе районного культурного центра для детей проводили мастер-классы, также была организована фотозона, сообщили в редакции газеты «Призыв».

  • День России в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • День России в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • День России в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • День России в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • День России в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • День России в Себеже
    Фото: газета «Призыв»

В Печорах торжественное мероприятие в честь Дня России прошло в районном центре культуры. Артисты РЦК и детской школы искусств подготовили праздничный концерт, который стал настоящим подарком для всех присутствующих, сообщили в редакции газеты «Печорская правда».

  • День России в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • День России в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • День России в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»

В Стругах Красных День России отметили концертом «Уголок России», который состоялся на площади возле районного Дома культуры. Кроме того, волонтёры отряда «Заря» и активисты местного отделения «Движение первых» поздравили пришедших зрителей с праздником, вручив им изготовленные своими руками поздравительные открытки и ленточки-триколоры, сообщили в редакции газеты «Струги».

  • День России в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • День России в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • День России в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • День России в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»

В Новоржеве День России отметили акцией «Российский триколор». Волонтёры бесплатно раздавали ленты в цветах российского флага всем желающим, сообщили в редакции газеты «Земля Новоржевская».

  • Акция «Российский триколор»
    Фото: газета «Земля Новоржевская»
  • Акция «Российский триколор»
    Фото: газета «Земля Новоржевская»
  • Акция «Российский триколор»
    Фото: газета «Земля Новоржевская»

Гдовичи отметили День России велопробегом. Дети и взрослые, учителя и ученики, бабушки и дедушки – это событие объединило всех активных земляков. Кстати, каждый участник получил футболку одного из трёх цветов российского триколора, сообщили в редакции газеты «Гдовская заря».

  • Гдовичи отметили День России велопробегом
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Гдовичи отметили День России велопробегом
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Гдовичи отметили День России велопробегом
    Фото: газета «Гдовская заря»

В Плюссе праздничный концерт в честь Дня России прошёл на центральной площади посёлка. «Творческие коллективы и солисты порадовали зрителей исполнительским мастерством, зажигательными танцевальными номерами и красивыми песнями, прославляющими величие России», – отметили в редакции газеты «Плюсский край».

  • Праздничный концерт в Плюссе
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Праздничный концерт в Плюссе
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Праздничный концерт в Плюссе
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Праздничный концерт в Плюссе
    Фото: газета «Плюсский край»

В Острове День России отметили в центре культуры «Юбилейный», где, в частности, прошёл праздничный концерт. Взрослые и юные артисты подготовили для зрителей более 20 творческих номеров, погрузив островичей в мир русской культуры и истории, сообщили в редакции газеты «Островские вести».

  • Праздничный концерт в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Праздничный концерт в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Праздничный концерт в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Праздничный концерт в Острове
    Фото: газета «Островские вести»
  • Праздничный концерт в Острове
    Фото: газета «Островские вести»

В Опочке День России отметили праздничным концертом «Медведь. Матрёшка. Балалайка». Он прошёл в районном Доме культуры. «Для всех пришедших в этот день на мероприятие звучали песни о любви, дружбе, а мотивы были настолько веселые и зажигательные, что создали для присутствующих поистине тёплую и дружескую атмосферу. Все номера были наполнены гордостью за нашу Родину, её сложную, но славную историю», – отметили в редакции газеты «Красный маяк».

  • Концерт «Медведь. Матрёшка. Балалайка»
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Концерт «Медведь. Матрёшка. Балалайка»
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Концерт «Медведь. Матрёшка. Балалайка»
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Концерт «Медведь. Матрёшка. Балалайка»
    Фото: газета «Красный маяк»

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