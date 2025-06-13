Роспотребнадзор рассказал о полезных качествах окрошки

09:49, 13 июня 2025, ПАИ

Окрошка богата витаминами и микроэлементами, она обогащает рацион белком и служит дополнительным источником воды и растительной клетчатки, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе ведомства сообщили, что польза окрошки заключается в её богатом составе: картофель, редис, огурцы и зелень содержат множество витаминов и микроэлементов, а яйца и мясо дополняют рацион белком. Также отметили, что свежие овощи в окрошке играют роль дополнительного источника воды и растительной клетчатки.

В ведомстве пояснили, что натуральный квас, полученный в процессе естественного брожения, является источником аминокислот, витаминов и минералов, а также помогает восстанавливать микрофлору кишечника и укрепляет иммунную систему.

В ведомстве порекомендовали выбирать нефильтрованный и неосветленный квас с низким содержанием сахара в составе. Также было отмечено, что кефир содержит пробиотики, которые благоприятно влияют на кишечник и поддерживают здоровый иммунный фон.

В Роспотребнадзоре отметили, что для усиления полезных свойств окрошки рекомендуется заменить колбасу нежирным мясом, добавлять больше зелени, редиса и огурцов, при этом уменьшая количество картофеля. Также в ведомстве подчеркнули, что не следует использовать майонез и жирные сорта сметаны.

Они добавили, что окрошка, приготовленная по классическому рецепту с кислым белым квасом, становится низкокалорийным и полезным для здоровья блюдом. Однако существует ряд заболеваний, при которых ее употребление противопоказано. В частности, кефир и квас не рекомендуются при язве и обострении хронических заболеваний ЖКТ, а напитков природного брожения следует избегать при желчнокаменной болезни.