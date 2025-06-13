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Новое оборудование для реабилитации поступило в Псковский госпиталь для ветеранов войн

В Псковский госпиталь для ветеранов войн поступило новое оборудование для реабилитации по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Новый электронейромиограф необходим для исследования скорости прохождения сигнала по нервам, отметили в комитете. Данное исследование показывает состояние периферической нервной системы. Во время процедуры по нервным волокнам проводится электрический импульс, а прибор следит за тем, с какой скоростью нервные волокна проводят импульс, на каких участках сигнал слабеет или прерывается.

Электронейромиография позволяет диагностировать наличие поражения нервов, его локализацию и глубину.

Новый электроэнцефалограф необходим для исследования электрической активности мозга: электроды, закреплённые на голове пациента, улавливают импульсы и передают их на компьютер для расшифровки и отображения.

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