Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» начался в Изборске

11:51, 13 июня 2025, ПАИ

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» начался в Изборске сегодня, 13 июня, передаёт корреспондент ПАИ. Организаторы просят обратить внимание, что для зрителей фестиваль будет открыт 14 июня.

Отметим, что сейчас проходит мужское состязание «Мужицкие игры», первый этап (военный) «Спасите женщину». После него запланированы лекторий, обмен опытом, экскурсия, состязание и другое.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ























Уже 14 июня для гостей проведут открытие фестиваля с представлением участников и выступлением группы «Трикветрум» и женское состязание в формате эстафеты «Изборск в осаде». Будут работать ремесленные ряды с мастер-классами, пройдут состязание воинских отрядов «Неравный бой» и лекции о викингах и реконструкции вооружения.

Кроме того, в этот день в программе мужские состязания, показательное сражение «Битва дружин», турниры по настольным играм, лучный турнир, круглый стол о ножах с мастером-оружейником, женский конкурс «Я его слепила из того, что было» и многое другое.

15 июня состоится экскурсия по исторической экспозиции Изборского музея-заповедника. Для женщин организуют кулинарное состязание, где они продемонстрируют свои навыки, а мужчины смогут попробовать себя в «Мужицких играх» и суличном турнире. Также запланированы сражения воинских отрядов, в том числе «Стенка на стенку» и «Бой пятёрок». В конце фестиваля пройдёт награждение победителей и выступление группы «Трикветрум».

Подробную программу всех дней фестиваля Псковское агентство информации публиковало здесь.