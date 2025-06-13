На Земле неожиданно началась магнитная буря

12:35, 13 июня 2025, ПАИ

На Земле началась магнитная буря, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

12 июня в 23:00 началась магнитная буря. В лаборатории отметили, что балл события – G2.3 – выше среднего уровня и превышает порог заметного влияния на энергетические системы и распространение радиоволн.

Эксперты подчеркнули, что причины бури на данный момент неочевидны. Средства измерения показывали заметный рост плотности плазмы и индукции магнитного поля в солнечном ветре, окружающем Землю, однако скорость плазмы (главный индикатор приближения выбросов массы или потока вещества из корональной дыры) не была повышена. В геомагнитном прогнозе данное событие также отсутствовало.

Помимо этого, согласно информации учёных, в ночь на 14 июня ожидалось, что на Землю начнёт воздействовать крупная корональная дыра, которая хорошо видна в южном полушарии Солнца. Это позволяет предположить, что Земля в данный момент взаимодействует с плотным потоком вещества, образованным на границе корональной дыры.

Учёные также объяснили, что внутри корональных дыр плазма обычно имеет низкую плотность, что иногда компенсируется резким увеличением плотности на их границах. Если в этот раз на Землю влияет именно такая дыра, то скорость солнечного ветра, которая пока остаётся стабильной, может начать увеличиваться раньше ожидаемого, уже 13 июня.

«Продолжительность и возможную силу текущей бури пока прогнозировать сложно: события, как уже отмечено, не было в прогнозе, а, кроме того, речь идёт о переходных пограничных процессах, плохо поддающихся математической оценке. Пока можно лишь констатировать, что планета преждевременно входит в двух-трёхдневный отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов. При прошлом прохождении данной дыры перед Землёй в мае 2025 года пиковые значения зарегистрированных тогда магнитных бурь находились в диапазоне G2–G3», – заключили в лаборатории.