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Происшествия

Двое подростков угнали мотоцикл в Опочке

В Опочке полицией по горячим следам раскрыт угон мотоцикла. Об этом ПАИ сообщили в МО МВД России «Опочецкий».

В Опочке, в ночь на 8 июня, из сарая у дома на улице Строителей был угнан мотоцикл 2025 года выпуска стоимостью порядка 100 тысяч рублей. Угонщики не смогли далеко уехать и были задержаны полицейскими по горячим следам. Мотоцикл был изъят, и злоумышленники не успели нанести ему технические повреждения. Подозреваемыми оказались двое местных несовершеннолетних, которые решили прокатиться на новом байке.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет. Ведется расследование.

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