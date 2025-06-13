Двое подростков угнали мотоцикл в Опочке

14:36, 13 июня 2025, ПАИ

В Опочке полицией по горячим следам раскрыт угон мотоцикла. Об этом ПАИ сообщили в МО МВД России «Опочецкий».

В Опочке, в ночь на 8 июня, из сарая у дома на улице Строителей был угнан мотоцикл 2025 года выпуска стоимостью порядка 100 тысяч рублей. Угонщики не смогли далеко уехать и были задержаны полицейскими по горячим следам. Мотоцикл был изъят, и злоумышленники не успели нанести ему технические повреждения. Подозреваемыми оказались двое местных несовершеннолетних, которые решили прокатиться на новом байке.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет. Ведется расследование.