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Общество

Обнародован список преступников, за поимку которых обещают миллион рублей

МВД России обновило перечень самых разыскиваемых преступников, за помощь в поимке которых ведомство готово выплатить вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

В настоящий момент в списке значатся 11 человек, совершивших особо тяжкие преступления, среди них – два командира запрещённого в РФ украинского националистического батальона "Азов", Константин Немичев и Сергей Величко, обвиняемые в пытках военнослужащих РФ и убийствах с особой жестокостью.

Также в списке фигурирует орский маньяк Валерий Андреев, подозреваемый в похищениях, изнасилованиях и убийствах женщин в Оренбургской области с 2006 по 2012 год.

В перечне значится Андрей Кузнецов, известный как келейник Силуан – сторонник отлученного от церкви схимонаха Сергия (Николая Романова), предположительно скрывавшийся в Среднеуральском женском монастыре.

В список также включены лидер брянской ОПГ Николай Емельянов (Емеля Одесский), Владимир Кириллов, совершивший покушение на председателя Самарского областного суда, и Дмитрий Мамонов, обвиняемый в убийстве друга в 2002 году с последующей попыткой подрыва тела.

Фигурантами списка являются также Олег Тимошенко (Тимоха), подозреваемый в серии заказных убийств и разбоях, Андрей Самойлов, подозреваемый в нескольких убийствах и покушениях в 1990-х годах, сбежавший из России главарь ОПГ Фахрудин Махмудов (Фарид) и Владимир Шестерин, подозреваемый в причастности к смерти криминального авторитета Станислава Галкина.

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