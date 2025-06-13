Военные следователи провели рейд на стройках Пскова

20:15, 13 июня 2025, ПАИ

Рейд на строительных площадках Пскова провели военные следователи военного следственного отдела Следственного комитета России по Псковскому гарнизону. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Целью мероприятия стало выявление лиц, вступивших в гражданство Российской Федерации, но не поставленных на воинский учёт.

В ходе рейда проверено 30 человек, включая иностранных граждан. Пять человек были доставлены в военный комиссариат для дальнейшей проверки и решения вопроса о постановке на воинский учёт.

Кроме того, с гражданами проведена разъяснительная работа, в том числе о правилах и условиях поступления на военную службу по контракту в Вооружённые силы РФ. Военные следователи отметили, что подобные рейды будут проводиться регулярно для обеспечения соблюдения законодательства в сфере воинского учёта.