Спортивный утренний полёт воздухоплавателей отменён из-за плохой погоды

22:50, 13 июня 2025, ПАИ

Спортивный утренний полёт воздухоплавателей на Международной встрече воздухоплавателей, запланированный на 14 июня, отменён в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщается в группе «Воздухоплавание Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Следующий брифинг по спортивному утреннему полёту состоится 15 июня в 03:30 в зале для брифингов в «Стрельце». «Кей-граб» продолжает ожидать своих прогнозов.

Организаторы напоминают, что воздухоплавание метеозависимо. Любой полёт может быть отменён за два часа, час или даже за полчаса до заявленного времени.

Ранее сообщалось, что в День России над Великими Луками воздухоплаватели развернули Знамя Победы.