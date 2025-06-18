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Фестиваль «Исаборг» продолжается в Изборске: программа на сегодня

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» продолжается в Изборске, передаёт корреспондент ПАИ.

Программа фестиваля. Изображение: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Сегодня, 14 июня, открытый для зрителей день.

В 11:00 состоится открытие фестиваля для зрителей с представлением участников и выступление группы «Трикветрум».

С 11:30 до 12:00 – женское состязание, второй этап: эстафета «Изборск в осаде».

С 11:30 до 13:00 и с 16:00 до 18:00 – работа ремесленных рядов (мастер-классы для зрителей и участников).

С 12:00 до 13:00 – состязание воинских отрядов «Неравный бой».

С 13:00 до 14:30 – лекторий: лекция «Викинги против мифов» (Михаил Воронцов, КИР Tallskog), доклад «Опыт реконструкции дробящего вооружения раннего Средневековья» (Денис Никоноренков, НКИР «Вольный кречет»).

В 13:15 – мужское состязание «Мужицкие игры», четвёртый этап: «Кресальный».

С 14:40 до 15:00 – выступление группы «Трикветрум».

С 15:00 до 16:00 – «Битва дружин» (показательное сражение и поединки).

В 16:00 – турнир по настольным играм для участников.

В 16:00 – мастер-класс студии исторического танца «Гельвеция».

В 16:00 – круглый стол о ножах с мастером кузнечного дела, мастером-оружейником Борисом Миловым.

С 17:00 до 20:00 – индивидуальный лучный турнир.

С 17:30 до 18:30 – состязание воинских отрядов «Бой на мосту».

С 18:30 до 19:15 – лекторий: лекция «Самые шокирующие истории эпохи раннего Средневековья» (Максим Колпаков, КИР «Усадьба»).

В 19:00 – женский конкурс, третий этап: «Я его слепила из того, что было».

С 19:15 до 20:00 – выступление группы «Трикветрум». Завершение программы открытого дня.

Напомним, что фестиваль «Исаборг» в Изборске будет идти до 15 июня. Подробную программу всех дней фестиваля Псковское агентство информации публиковало здесь.

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