Средневековую музыку исполняют на фестивале «Исаборг» в Изборске

12:40, 14 июня 2025, ПАИ

Средневековую музыку исполняет группа «Трикветрум» на фестивале раннесредневековой культуры «Исаборг» в Изборске сегодня, 14 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Трикветрум» – команда единомышленников из Санкт-Петербурга, исполняющая старинную музыку в оригинальной аранжировке. Коллектив стремится сохранить уникальное звучание старинных музыкальных инструментов и дать своим слушателям возможность прочувствовать средневековую атмосферу.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















Напомним, что фестиваль «Исаборг» проходит в Изборске с 12 по 15 июня. Сегодня, 14 июня, в Изборской крепости проходит главный день фестиваля. Жители и гости региона смогут познакомиться с повседневной жизнью своих предков в военном историческом лагере, принять участие в различных мастер-классах, поиграть в подвижные игры и многое другое. Программу сегодняшнего дня смотрите здесь.

Подробную программу всех дней фестиваля Псковское агентство информации публиковало здесь.