Средневековую музыку исполняют на фестивале «Исаборг» в Изборске
Средневековую музыку исполняет группа «Трикветрум» на фестивале раннесредневековой культуры «Исаборг» в Изборске сегодня, 14 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
«Трикветрум» – команда единомышленников из Санкт-Петербурга, исполняющая старинную музыку в оригинальной аранжировке. Коллектив стремится сохранить уникальное звучание старинных музыкальных инструментов и дать своим слушателям возможность прочувствовать средневековую атмосферу.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
Напомним, что фестиваль «Исаборг» проходит в Изборске с 12 по 15 июня. Сегодня, 14 июня, в Изборской крепости проходит главный день фестиваля. Жители и гости региона смогут познакомиться с повседневной жизнью своих предков в военном историческом лагере, принять участие в различных мастер-классах, поиграть в подвижные игры и многое другое. Программу сегодняшнего дня смотрите здесь.
Подробную программу всех дней фестиваля Псковское агентство информации публиковало здесь.
Кулоны из спила рога оленя, деревянные браслеты и кожаные фляги: мастер-классы проходят на фестивале «Исаборг»
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