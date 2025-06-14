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Общество

Несколько сотен человек уже посетили фестиваль «Исаборг» в Изборске

Несколько сотен человек уже посетили фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в Изборске сегодня, 14 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в Изборске
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в Изборске
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в Изборске
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в Изборске
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в Изборске
    Фото: ПАИ

Сегодня, 14 июня, в Изборской крепости проходит главный день фестиваля, открытый для зрителей. Жители и гости региона смогут познакомиться с повседневной жизнью своих предков в военном историческом лагере, принять участие в различных мастер-классах, поиграть в подвижные игры и многое другое. Ансамбль Изборской крепости будет работать до 20:00. Программу сегодняшнего дня смотрите здесь.

Подробную программу всех дней фестиваля Псковское агентство информации публиковало здесь.

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