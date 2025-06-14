Несколько сотен человек уже посетили фестиваль «Исаборг» в Изборске
Несколько сотен человек уже посетили фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в Изборске сегодня, 14 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
Сегодня, 14 июня, в Изборской крепости проходит главный день фестиваля, открытый для зрителей. Жители и гости региона смогут познакомиться с повседневной жизнью своих предков в военном историческом лагере, принять участие в различных мастер-классах, поиграть в подвижные игры и многое другое. Ансамбль Изборской крепости будет работать до 20:00. Программу сегодняшнего дня смотрите здесь.
Подробную программу всех дней фестиваля Псковское агентство информации публиковало здесь.
Кулоны из спила рога оленя, деревянные браслеты и кожаные фляги: мастер-классы проходят на фестивале «Исаборг»
Псковский десантник – президенту России: Мы не подвели на поле боя и не подведём на государственной гражданской службе
Михаил Ведерников: Всероссийский хоровой фестиваль вновь наполнил прекрасной музыкой стены Псковского кремля