Несколько сотен человек уже посетили фестиваль «Исаборг» в Изборске

13:19, 14 июня 2025, ПАИ

Несколько сотен человек уже посетили фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в Изборске сегодня, 14 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Сегодня, 14 июня, в Изборской крепости проходит главный день фестиваля, открытый для зрителей. Жители и гости региона смогут познакомиться с повседневной жизнью своих предков в военном историческом лагере, принять участие в различных мастер-классах, поиграть в подвижные игры и многое другое. Ансамбль Изборской крепости будет работать до 20:00. Программу сегодняшнего дня смотрите здесь.

Подробную программу всех дней фестиваля Псковское агентство информации публиковало здесь.