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Общество

Жителей Псковской области призвали воздержаться от поездок в Иран и Израиль

Министерство иностранных дел России призвало граждан РФ не ездить в Иран и Израиль на фоне резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке.

«В связи с резким обострением конфликта на Ближнем Востоке настоятельно призываем российских граждан воздерживаться от поездок в Израиль и Иран до стабилизации ситуации, при возможности срочно покинуть небезопасные районы», – заявили в МИД РФ.

Россиян, которые оказались в зоне конфликта на Ближнем Востоке, призвали проявлять максимальную осторожность и соблюдать меры личной безопасности (избегать мест массового скопления людей, не приближаться к военным объектам, при опасности направляться в убежища, выполнять указания местных властей).

В случае необходимости следует обращаться по телефонам экстренной связи посольств России: в Израиле +972-54-962-23-41 (t.me/RussiaInIsrael), в Иране +98-21-6670-1161/63 (t.me/russianembassytehran).

Напомним, что 13 июня Израиль нанёс военные удары по территории Ирана. В ночь на 14 июня Иран нанёс ответные военные удары. По сообщениям международных и федеральных российских СМИ, военные удары двух стран против друг друга продолжаются.

Отметим, что Росавиация запретила российским авиакомпаниям полёты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Иордании и Израиля до 26 июня.

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