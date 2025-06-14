Названы сферы, в которых мошенники чаще всего создают фишинговые сайты

21:33, 14 июня 2025, ПАИ

Самыми популярными сферами для мошенников при создании фишинговых ресурсов стали онлайн-покупки и инвестиции. Об этом пишет Прайм со ссылкой на Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ

«Предлагаем ознакомиться с нашим вторым дайджестом фишинговых ресурсов, направленных киберполицией на блокировку. Лидер нашего антирейтинга изменился, в этот раз это онлайн-покупки (35%). На втором месте (33%) – инвестиционное мошенничество», - говорится в материалах ведомства.

Отмечается, что в сфере онлайн-покупок заметна сезонность: значительное количество поддельных ресурсов предлагали пиломатериалы и готовые беседки. Кроме того, мошенники продавали музыкальные инструменты, табачную продукцию, автозапчасти и брендовую одежду.

По словам правоохранителей, максимальный ущерб от инвестиционного мошенничества составил 11,4 миллионов рублей под предлогом «инвестиций в биржу», а также попытки выдать себя за сотрудников Московской биржи.

По материалам ведомства третье место заняли фишинговые сайты с предложением интим-услуг (16%).

На четвертом - фальшивые услуги (13%). В данной категории чаще всего встречались предложения аренды жилья, что связано с периодом отпусков, и продажа билетов в несуществующие театры.

Правоохранители отмечают, что самое примечательное из прочих схем (3%) – ресурс, представлявшийся платформой для оценки товаров на популярных маркетплейсах и использовавшийся в мошеннических схемах в сфере трудоустройства.