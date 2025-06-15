Как научить ребёнка правильно вести себя с незнакомцами

23:10, 14 июня 2025, ПАИ

На летних каникулах дети чаще проводят время на улице, поэтому важно научить их правильно вести себя с незнакомцами. Как рассказать детям о правилах безопасности, посоветовали в телеграм-канале «Объясняем.рф».

Родителям рекомендуется проявлять повышенное внимание к вопросам, вызывающим беспокойство у их детей. В случае если ребёнок заметил подозрительное лицо или ощутил дискомфорт, он должен обратиться за помощью к родителям. Важно вести диалог с ребёнком, а не применять меры дисциплинарного воздействия. Дети должны осознавать, что установленные ограничения имеют объективные причины.

Если ребёнок самовольно покинул территорию без предварительного разрешения или пригласил в дом незнакомых лиц, родителям следует воздержаться от применения наказаний. Вместо этого рекомендуется провести разъяснительную беседу, направленную на понимание потенциальной опасности подобных действий. Ограничение доступа к телефону не рекомендуется, поскольку это может затруднить коммуникацию в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Телефон должен быть всегда доступен, заряжен и иметь положительный баланс.

Особое внимание следует уделить возрасту ребёнка при выборе метода объяснения. Младшим детям можно рассказать о существовании лиц, склонных к совершению противоправных действий, которые могут представлять угрозу. Подросткам следует предоставить более детализированную информацию о лицах с отклонениями в сексуальном поведении, испытывающих влечение к несовершеннолетним.

Рекомендуется установить кодовое слово, известное как родителям, так и ребёнку. Это позволит идентифицировать личность собеседника при использовании чужого телефона. Важно обучить ребёнка навыкам отказа и выражения несогласия. Ребёнку следует объяснить, что взрослые не имеют права обращаться к детям за помощью, а ребёнок имеет полное право отказаться от выполнения любых требований. Рекомендуется заранее отрепетировать фразы, такие как «мои родители не разрешают мне общаться с незнакомцами», «мне нужно идти», «извините, я не могу».

Также следует разъяснить ребёнку, что в случае возникновения опасности необходимо громко кричать, например «помогите!» или «я вас не знаю», с целью привлечения внимания окружающих.

Родителям необходимо объяснить ребёнку, что другие люди не имеют права совершать определённые действия без его согласия. К таким действиям относятся прикосновения, поглаживания, объятия и поцелуи без разрешения, а также попытки перемещения или преследования. Ребёнок должен понимать значение личных границ и уметь их защищать.