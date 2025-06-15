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Общество

Названы условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей

Ситуация, при которой доллар будет стоить 50 рублей, на данный момент кажется маловероятной. Однако при определённом стечении обстоятельств это всё же возможно, сообщил агентству «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финансовых технологий РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Скапенкер.

«Соотношение стоимости валют зависит от множества факторов. Поэтому не существует какого-то одного события или действия, которое могло бы кардинально и надолго изменить курс. Но многие факторы, действуя вместе и в течение длительного времени, могут оказать значительное влияние и приблизить курс к предлагаемой величине», – сказал он.

Курс 50 рублей за доллар сегодня кажется нереальным, но ведь ещё недавно он был значительно ниже. Поэтому нельзя утверждать, что такое значение курса невозможно.

«В качестве первого шага на пути к этому показателю можно назвать возвращение к справедливому международному разделению труда, что на практике должно выразиться в возобновлении свободной международной торговли», – отметил эксперт.

Второй шаг – это продолжение роста производственных сил в нашей стране. Это должно происходить за счёт не только импортозамещения, но и развития экспорта в плане как объёмов поставок, так и расширения ассортимента.

Третий шаг – это продолжение укрепления роли региональных экономических союзов в организации расчётов в национальных валютах. Это снизит привлекательность доллара и, следовательно, повлияет на его курс.

Таким образом, планомерное и более уверенное, чем у других стран, развитие экономики России может способствовать укреплению рубля, в том числе до уровня 50 рублей за доллар США.

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