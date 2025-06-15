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Общество

В Пскове вырос спрос на digital-услуги, красоту и фитнес

Спрос на услуги в сфере IT, дизайна и бьюти-индустрии увеличился в Пскове с апреля по май. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Жители региона всё активнее инвестируют в развитие своих проектов, внешний вид и здоровье, что связано с ростом интереса к удалённой работе, самопрезентации и подготовкой к летнему сезону, отмечают аналитики Авито.

Особенно заметен рост спроса на веб- и мобильную разработку, который удвоился за месяц. Также в два раза увеличилось количество заказов на создание инфографики для маркетплейсов и графический дизайн, востребованный для оформления соцсетей, карточек товаров и брендирования. Создание сайтов и посадочных страниц выросло на 32%, а услуги по текстовому сопровождению (копирайтинг, переводы) — на 47%.

В сфере красоты и здоровья наибольший рост показали фитнес и йога — популярность этих занятий выросла на 79% в преддверии летнего сезона. Спрос на макияж увеличился на 64%, а услуги маникюра и педикюра — на 14%. Парикмахерские услуги стали востребованнее на 28%. Кроме того, возрос интерес к курсам по дизайну и рисованию — на 27%.

Цены на услуги варьируются: веб-разработка начинается от 1000 рублей, инфографика — от 350 рублей, графический дизайн — от 1000 рублей, создание сайтов — от 5000 рублей, копирайтинг — от 250 рублей, персональные занятия фитнесом — от 891 рубля, макияж — от 1515 рублей, парикмахерские услуги — от 1000 рублей, курсы дизайна — от 880 рублей.

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