Первая заявка на участие в Михайловских Пушкинских чтениях поступила в музей-заповедник «Михайловское»

15:11, 15 июня 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» объявил о начале приёма заявок на участие в традиционной научно-практической конференции – Михайловских Пушкинских чтениях, которые пройдут в августе 2025 года. Первую заявку уже направил постоянный участник конференций, доктор технических наук, доцент и научный руководитель Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Геннадий Антонов из Гатчины. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Геннадий Николаевич занимается изучением жизни и творчества Пушкина много десятилетий и является автором ряда «морских» исследований о поэте. На предстоящих чтениях он планирует рассказать о собранных им в процессе работы над своей пушкинианой 45 конволютах и аллигатах.

Михайловские Пушкинские чтения в этом году посвящены 201-й годовщине приезда Александра Сергеевича в родовое имение в Михайловском. Организаторы предлагают к обсуждению широкий круг тем: от произведений, написанных в Михайловском, до пушкинских традиций в литературе и роли поэта в развитии русского языка.