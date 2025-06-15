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Культура

Первая заявка на участие в Михайловских Пушкинских чтениях поступила в музей-заповедник «Михайловское»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» объявил о начале приёма заявок на участие в традиционной научно-практической конференции – Михайловских Пушкинских чтениях, которые пройдут в августе 2025 года. Первую заявку уже направил постоянный участник конференций, доктор технических наук, доцент и научный руководитель Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Геннадий Антонов из Гатчины. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Энгель Насибулин. Пушкин. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Геннадий Николаевич занимается изучением жизни и творчества Пушкина много десятилетий и является автором ряда «морских» исследований о поэте. На предстоящих чтениях он планирует рассказать о собранных им в процессе работы над своей пушкинианой 45 конволютах и аллигатах.

Михайловские Пушкинские чтения в этом году посвящены 201-й годовщине приезда Александра Сергеевича в родовое имение в Михайловском. Организаторы предлагают к обсуждению широкий круг тем: от произведений, написанных в Михайловском, до пушкинских традиций в литературе и роли поэта в развитии русского языка.

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