Подведены итоги Международной встречи воздухоплавателей

20:14, 15 июня 2025, ПАИ

Подведены итоги Международной встречи воздухоплавателей, которая завершилась в Великих Луках. Об этом сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



















Чемпионом России в нынешнем году стал пилот из Тулы Олег Снетков – на его счету это уже второй подобный титул. Второе место занял Иван Меняйло из Москвы, третье – Дмитрий Кузьминых из Московской области. В той же последовательности пилоты стали обладателями наград «Кубка Дружбы».

В зачёте сборных золото на счету команды Московской области, серебро выиграл коллектив Тульской области, а замкнула лидирующую тройку сборная Рязанской области.

В чемпионате Псковской области весь пьедестал заняли великолучане: Сергей Никитин – первый, Владимир Богданов – второй, Евгений Кравченко – третий. В Кубке Великих Лук первые два места заняли лидеры областного трофея, а замкнул лидирующую тройку здесь – Андрей Чижов.

В женском зачёте – «Кубке княгини Ольги» Наталья Иванова завоевала золото, Диана Насонова стала серебряным призёром, а Марина Маврина – бронзовым.

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