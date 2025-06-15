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Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на выезде уступил «Динамо-Вологде»

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на выезде уступил «Динамо-Вологде» со счётом 1:3 в матче 12-го тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б», передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба «Динамо-Вологды»

На 14-й минуте хозяева открыли счёт усилиями Артёма Шаболина, однако уже через шесть минут игрок великолукского коллектива Евгений Бутаков сравнял. Во втором тайме Шаболин оформил дубль и вывел свою команду вперёд, а чуть позже третий мяч в ворота «Луки-Энергии» забил псковский воспитанник Арсений Ягодкин.

После проведённого матча ФК «Динамо-Вологда» оказался на третьем месте в турнирной таблице. Великолучане продлили серию без побед до шести игр и занимают восьмое место.

Следующий матч пройдёт 22 июня – великолучане на своём поле примут подмосковный «Космос».

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