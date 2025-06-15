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Общество

Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге приостанавливает работу с 16 июня

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге прекратит работу с 16 июня до дальнейшего уведомления, сообщило дипломатическое представительство в своём Telegram-канале.

В указанный период консульские услуги предоставляться не будут. Обновления о ситуации будут публиковаться в социальных сетях генконсульства.

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