Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге приостанавливает работу с 16 июня
Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге прекратит работу с 16 июня до дальнейшего уведомления, сообщило дипломатическое представительство в своём Telegram-канале.
В указанный период консульские услуги предоставляться не будут. Обновления о ситуации будут публиковаться в социальных сетях генконсульства.
Более половины топ-позиций в рейтингах трудоустройства выпускников заняли региональные вузы
Глава города перечислил подвиги Михаила Петрова, в честь которого названа одна из улиц Пскова
Юные великолучане стали лауреатами международного конкурса «Славянские встречи» в Минске