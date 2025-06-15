Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге приостанавливает работу с 16 июня

21:09, 15 июня 2025, ПАИ

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге прекратит работу с 16 июня до дальнейшего уведомления, сообщило дипломатическое представительство в своём Telegram-канале.

В указанный период консульские услуги предоставляться не будут. Обновления о ситуации будут публиковаться в социальных сетях генконсульства.