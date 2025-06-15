Псковичи стали призёрами первенства Великого Новгорода по гребле на байдарках

21:49, 15 июня 2025, ПАИ

Псковичи – воспитанники спортшколы «Ника» стали призёрами первенства Великого Новгорода по гребле на байдарках, которое прошло с 9 по 11 июня. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Ника».



Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, спортшкола «Ника»



Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, спортшкола «Ника»



Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, спортшкола «Ника»



Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, спортшкола «Ника»



Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, спортшкола «Ника»



Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, спортшкола «Ника»



Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, спортшкола «Ника»



Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, спортшкола «Ника»



Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, спортшкола «Ника»



Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, спортшкола «Ника»



















Ксения Игнатьева одержала победы на дистанциях 200, 1 000 и 5 000 метров. Дмитрий Остренко и Никита Полатовский в рамках подготовки к всероссийским регатам были заявлены в старшую возрастную группу. В результате Остренко выиграл три серебра на 200, 500 и 1 000 метров и бронзу на 5 000 метров, а Полатовский – серебро на 5 000 метров и две бронзы на 500- и 1000-метровке.

Кроме того, Максим Тарасов на дистанции 5 000 метров выиграл серебро среди спортсменов 2011–2012 годов рождения.

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