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Псковичи стали призёрами первенства Великого Новгорода по гребле на байдарках

Псковичи – воспитанники спортшколы «Ника» стали призёрами первенства Великого Новгорода по гребле на байдарках, которое прошло с 9 по 11 июня. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Ника».

  • Псковичи стали призёрами первенства Великого Новгорода по гребле на байдарках
    Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, спортшкола «Ника»
  • Псковичи стали призёрами первенства Великого Новгорода по гребле на байдарках
    Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, спортшкола «Ника»
  • Псковичи стали призёрами первенства Великого Новгорода по гребле на байдарках
    Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, спортшкола «Ника»
  • Псковичи стали призёрами первенства Великого Новгорода по гребле на байдарках
    Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, спортшкола «Ника»
  • Псковичи стали призёрами первенства Великого Новгорода по гребле на байдарках
    Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, спортшкола «Ника»
  • Псковичи стали призёрами первенства Великого Новгорода по гребле на байдарках
    Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, спортшкола «Ника»
  • Псковичи стали призёрами первенства Великого Новгорода по гребле на байдарках
    Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, спортшкола «Ника»
  • Псковичи стали призёрами первенства Великого Новгорода по гребле на байдарках
    Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, спортшкола «Ника»
  • Псковичи стали призёрами первенства Великого Новгорода по гребле на байдарках
    Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, спортшкола «Ника»
  • Псковичи стали призёрами первенства Великого Новгорода по гребле на байдарках
    Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, спортшкола «Ника»

Ксения Игнатьева одержала победы на дистанциях 200, 1 000 и 5 000 метров. Дмитрий Остренко и Никита Полатовский в рамках подготовки к всероссийским регатам были заявлены в старшую возрастную группу. В результате Остренко выиграл три серебра на 200, 500 и 1 000 метров и бронзу на 5 000 метров, а Полатовский – серебро на 5 000 метров и две бронзы на 500- и 1000-метровке.

Кроме того, Максим Тарасов на дистанции 5 000 метров выиграл серебро среди спортсменов 2011–2012 годов рождения.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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